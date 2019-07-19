Кремль не пробачає жодної слабкості. З позиції сили ми мусимо підтримувати нинішні санкції, - новообрана глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Про це вона заявила в інтерв'ю газеті La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Фон дер Ляєн наголосила, що РФ демонструє ворожу поведінку вже протягом довгого часу, нагадавши про анексію Криму і спроби максимально розділити Європу.
"Кремль не пробачає жодної слабкості. З позиції сили ми мусимо підтримувати нинішні санкції і водночас продовжувати діалог" - наголосила вона.
"Ми також вдосконалюємося в демонтажі дезінформаційних сюжетів і кампаній у соціальних мережах з фейковими новинами. Це наш привілей як демократій - відповідати прозорістю, вільною пресою і відкритими дебатами", - заявила фон дер Ляєн.