Ексмера Ірпеня, кандидата в нардепи Карплюка сьогодні чекають у ГПУ для вручення підозри. ДОКУМЕНТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала речниця глави ГПУ Лариса Сарган і виклала фото повістки.

"Випереджаючи заяви про "політичні переслідування", зазначу лише, що в кримінальному провадженні, де фігурує відомий мер Київщині, лише суцільна економіка", - написала вона.

У коментарях під своїм постом Сарган додала, що "деякі "голови" вміють замилювати очі виборцям красивими фонтанами, клумбами, освітленням вулиць. Ціну цієї "краси" виборці не знають".

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Як написано у повістці, Карплюку підготували підозру в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо, 21 липня 2017 року ГПУ провела кілька десятків обшуків у справі мера Бучі Федорука і мера Ірпеня Карплюка. Обшуки відбулися в рамках справи про розкрадання 890 га лісу.



"У рамках справи про розкрадання 890 га лісу підрозділи Генпрокуратури, СБУ і МВС провели обшуки за 31 адресою, зокрема і за місцем проживання мерів Бучі та Ірпеня. Підозрювані посадові особи протягом 2006-2012 років незаконно відвели у власність земельні ділянки своєму оточенню та потрібним людям з Києва", - повідомив тоді Луценко.



У ГПУ зазначили, що під час обшуків "знайшли документи, що підтверджують дані про різні злочини: від вирубки лісів до незаконного будівництва". Також у рамках "бучанської справи" розслідується незаконне надання 14 га землі екс-віце-спікеру Верховної Ради Калєтніку.

1 вересня 2017 року прокуратурою Київської області меру Ірпеня Карплюку було повідомлено про підозру.





