Українського тестувальника, який обікрав Microsoft на $10 млн, заарештували в США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Кващук працював у Microsoft із серпня 2016 по червень 2018 року. Він був QA-тестувальником у команді Universal Store Team, яка відповідає за комерційну діяльність в інтернеті. Тестувальники цієї команди можуть робити безкоштовні покупки, користуючись знижковими картами.

Щоб убезпечити себе від шахрайства, компанія блокувала доставку фізичних товарів, замовлених за цими картками, але Кващук перехитрив це обмеження. Замість "фізичних товарів" він купував за знижками подарункові сертифікати в магазині Microsoft і продавав їх третім особам. Через підозріло різкий стрибок у використанні подарункових сертифікатів Microsoft організувала внутрішнє розслідування, до якого згодом залучила Секретну службу і Податкове управління США. Правоохоронці відстежили ланцюжок акаунтів і цифрових гаманців, вказавши на Кващука. Доки він був непоміченим, устиг купити собі Tesla за 162 тисячі доларів та віллу біля озера за 1,6 мільйона доларів.

Українця звинувачують у завданні збитків компанії на 10 мільйонів доларів. Йому загрожує до 20 років в'язниці та штраф у 250 тисяч доларів.

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