Росія не зможе ігнорувати резолюцію Європарламенту, яка вимагає звільнити українських моряків, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Солідарність", про це п'ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив зі Страсбурга в прямому ефірі телеканалу "Україна".

"Сьогодні було створено потужне проукраїнське лобі. Європейський Парламент говорить зрозумілою для світу і, я сподіваюсь, зрозумілою для росіян мовою. Йшлося не просто про політв’язнів - в резолюції країна-агресор названа країною-агресором. Агресія в нейтральних водах Чорного моря і Керченської протоки названа актом агресії. Чітко позиція засвідчена стосовно санкцій: якщо Росія не буде імплементувати Мінські угоди - санкції мають бути посиленими. Це - рішення 458 депутатів. Це рекордна більшість, яка підтримала українську резолюцію. Дуже важливо, що визнана необхідність негайно виконати наказ трибуналу, виданий за позовом України відповідно до директив, підписаних мною, щодо негайного і безумовного звільнення українських моряків і передачу нам військових кораблі", - нагадав Порошенко.

Також у перший день роботи нового Європейського Парламенту була сформована група щодо виконання Угоди про асоціацію - представники цієї групи вже на першому засіданні ЄП довели свою принципову позицію щодо захисту України. Подібний досвід дипломатичних перемог необхідно використовувати й надалі, аби не дозволити зруйнувати міжнародну єдність, як це відбулось у ПАРЄ кілька тижнів тому, - повідомив лідер "Європейської Солідарності".

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"Сформовано групу з виконання Угоди про асоціацію. Я пишаюсь тим, що колись сам очолював таку групу з українського боку. Сьогодні саме ті, хто ввійшов до складу тієї групи, зайняли найактивнішу позицію під час обговорення і забезпечили таку безумовну, з переконливою більшістю підтримку України.

Європейський Союз з нами, і Росія не може дозволити собі довго ігнорувати найбільше у світі об’єднання країн, потужне, сильне - таке як Європейський Союз. Ми зробили все для того, щоб світову солідарність на підтримку України зробити ще міцнішою. І треба зробити висновки для когось, хто провалив, на жаль, ситуацію в Парламентській асамблеї Ради Європи, де була спроба Росії зняти санкції - і, на жаль, вона привела там до зняття санкцій. Ми не дозволимо це зробити тут, в Євросоюзі", - наголосив Порошенко.

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