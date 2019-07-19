Генштаб ЗСУ не збирається забороняти військам "будь-яке ведення вогню" по окупантах, - Бутусов

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Було досягнуто домовленості, що з 00:01 21 липня починається безстрокова заборона на обстріли. У заяві вказано відповідальність осіб за відкриття вогню, а також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню", - заявив сьогодні представник України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний.

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Безсмертний зазначив, що вперше в такому документі забороняється "будь-яке ведення вогню".

За даними джерел Цензор.НЕТ у Генеральному штабі ЗСУ, жодних рішень контактної групи, і зокрема рішення про заборону на "будь-яке ведення вогню", у ГШ ЗСУ не надходило. Тому дати оцінку словам Безсмертного військове командування не може. Як зазначило наше джерело:

"Позиція пана Безсмертного є його особистою думкою як представника в ТКГ, офіційно з Генштабом ця позиція не узгоджувалася. Жодних наказів про заборону відповідати вогнем на напади російських окупантів не буде. Керівництво Генштабу ЗСУ не збирається віддавати наказ на припинення вогню в односторонньому порядку. Відповідальність за продовження агресії та збройні провокації несе лише російська армія. Відповідальність за оборону позицій у своїй зоні в будь-якому разі залишається на командирах військових частин ЗСУ. Збройні сили вживали і вживатимуть усіх необхідних заходів задля гарантування безпеки наших громадян. Ці обов'язки покладено на армію відповідно до закону та Конституції України. Тому сили ООС продовжуватимуть виконання бойових завдань у звичайному порядку".

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Раніше представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний заявив: "Домовленість про "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню та відповідальність сторін".