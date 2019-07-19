Санкції і нові інструменти впливу на Кремль допоможуть РФ повернутися на шлях демократії, - євродепутат Кубілюс

Про це в Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту заявив представник політичної групи ЄНП, литовський депутат Андрюс Кубілюс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Майбутнє всього європейського континенту буде великою мірою залежати від того, коли і як Росія повернеться до статусу демократичної країни, котра поважає міжнародне законодавство та права людини. Поки що цього не відбувається. З цієї причини страждають не лише Україна та Грузія- потерпають також самі росіяни", - сказав політик.

Він зауважив, що Литва має особливі причини прагнути добрих відносин з Росією. Але це може бути можливим тільки тоді, коли РФ повернеться до норми, змінить поведінку, поважатиме міжнародне законодавство, демократію та права людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не пробачає жодної слабкості. З позиції сили ми мусимо підтримувати нинішні санкції, - новообрана глава Єврокомісії фон дер Ляєн

"Як ми можемо у цьому допомогти Росії? Насамперед дуже чітко та голосно заявляти про порушення міжнародного законодавства та прав людини, залишатися сильними у здійсненні санкцій та розглянути нові інструменти для впливу на поведінку російської влади. Це потрібно українцям, які страждають від агресії, це потрібно політичним в’язням, це потрібно самим росіянам, це є необхідним для всієї Європи", - наголосив Кубілюс.