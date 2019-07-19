"Якщо це такі перші кроки - ми готові", - Зеленський про обмін Вишинського на Сенцова

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив у п'ятницю вранці в Києві журналістам, відповідаючи на відповідне запитання.

"Якщо ми говоримо про добру волю і ми справді хочемо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського обміняти. Сенцов - це як приклад. Ми готові обміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що кінцевою метою України є повернення з РФ усіх утримуваних там в'язнів, політв'язнів і військових українців.

"Якщо це такі перші кроки - ми готові", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ пропонує Кремлю одночасно звільнити Вишинського і Сенцова, - Мендель

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи готовий Київ першим звільнити Вишинського і чекати у відповідь кроку з боку Москви, Зеленський зазначив: "Давайте ми дамо вам пана Вишинського, якщо ви хочете, і поверніть нам пана Сенцова. Ми написали - одночасно".

Як повідомлялося, 18 липня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що звільнення і повернення Вишинського може стати першим кроком для нормалізації відносин між Росією і Україною. "Повернення Вишинського - це могло б бути чудовим першим кроком", - сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

"Загалом, будь-які кроки зі звільнення людей лише вітатимуться", - додав він.

Того ж дня в Офісі президента України у відповідь на пропозицію Російської Федерації запропонували зробити Москві аналогічний крок назустріч і одночасно звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова.

"В Офісі президента з великою зацікавленістю дізналися про пропозицію Російської Федерації про звільнення Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України. Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова.І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно", - написала на своїй сторінці у фейсбук речниця Зеленського Юлія Мендель.