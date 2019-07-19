Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.07.19 11:26

Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що питання обміну між Києвом і Москвою громадян, які перебувають під арештом або засуджені, не поширюється на захоплених наприкінці минулого року в районі Керченської протоки і незаконно утримуваних під арештом 24 українських військових моряків.

Про обмін наших моряків не йдеться. Росія мусить їх повернути, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, відповідаючи на запитання журналістів з приводу можливості обміну між Україною і Москвою утримуваними громадянами.

"Дивіться: ми не говоримо про обмін щодо наших моряків, яких нам мусять повернути", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США підготували нові санкції проти РФ за захоплення українських моряків, - посольство

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100