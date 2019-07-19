У мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями". Його перекинули в Західну Україну. Розповідав мені жахливі речі, - Сергій Шефір

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір в інтерв’ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Я - єврей, але у мене немає питань до німців. Сьогодні у мене є питання до історії, до війни, є пам'ять, але, коли я приїжджаю в Німеччину, то не дивлюся з ненавистю на сучасних німців. Я вам більше скажу, у мене батько воював і навіть після війни боровся з "бандерівцями" і розповідав мені жахливі речі. Про їхні вчинки. Він служив у піхоті Червоної армії. Після війни його, 17-річного, перекинули в Західну Україну. Батько розповідав про страшні картини", - заявив Шефір.

"Я ріс із відчуттям... (Що "бандерівці" - це зло? - уточнювальне запитання) Так. (Цього відчуття. - Ред.) не залишилося, тому що я читаю, дивлюся щось, дізнаюся, розмовляю з представниками обох таборів і розумію, що людей зіштовхнули. Одні воювали за свою землю, незалежність, а іншим казали - це бандити. Інформаційна політика тоді ось так працювала. Я вам більше скажу, у батька був перший інфаркт після того, як у 90-х почали розкривати інформацію про злочини Сталіна. Він свято вірив у радянські гасла і говорив: "Ми йшли з ім'ям Сталіна в бій", - додав він.

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"Я вважаю Росію агресором і країною, з якою нам доведеться домовлятися про мир, тому що географічно ми нікуди не дінемося один від одного. Ви хочете жити в стані війни ще 100 років? Ми пов'язані родинними зв'язками між сім'ями", - додав Шефір.