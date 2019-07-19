Путін не маніяк. Там усе складніше, - Сергій Шефір

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи заяву свого брата, директора ТОВ "Квартал-95" Бориса Шефіра про те, що Путін - не маніяк і не псих, він розумна людина, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ .

"Для мене маніяк - це хвора людина, яка ґвалтує, вбиває дітей і мусить лежати в психлікарні. У цьому сенсі Путін не маніяк, він дуже досвідчена, продумана людина. Злочинець, агресор, людина, яка хоче повернути імперію. Я думаю, що там усе складніше. Маніяк - це хвороба ", - заявив Шефір.

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