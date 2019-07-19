Сьогодні йду на похорон рідної сестри, а не в ГПУ - мені не вручали ні повістки, ні підозри, - Карплюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Карплюка у фейсбуці.

Інформацію, поширену ГПУ, він назвав спробою впливу Генпрокуратури на здійснення вибору жителями 95 округу 21 липня 2019 року.

"Згідно з КПК України, повістка про виклик вручається особисто. Мені ніхто не вручав повістку. Після вручення повістки у кожного громадянина є передбачені 72 години для прибуття до органу досудового розслідування. Тобто, згідно із Законами України, у мене немає жодної підстави сьогодні йти до Генеральної прокуратури України, бо так захотілося Юрію Луценку, щоб розправитися зі мною як з лідером виборчих перегонів по 95 округу. Я в очі не бачив жодної повістки чи підозри, окрім скан-копії документа, схожого на повістку, який опублікувала у себе на Facebook-сторінці Лариса Сарган – подруга моїх політичних опонентів і за сумісництвом – неофіційний прессекретар Луценка. У опублікованому нею документі вказана адреса, за якою я вже понад два роки не проживаю та не зареєстрований. Слідчі ГПУ не могли цього не знати. Так само вони прекрасно знали моє нове місце проживання і мій публічний графік зустрічей з виборцями. Але вони спеціально не вручали мені повістку, адже дії ГПУ щодо мене спрямовані виключно на чорний піар проти мене як кандидата в народні депутати", - повідомив Карплюк.

"Інформую Юрія Луценка як людину без юридичної освіти, що згідно зі статтею 135 КПК України, "особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом. Документ, який опублікувала Сарган 19 липня, виписаний без дати складення цього документа, тобто Генпрокуратура могла мене викликати лише на 23 липня. Але лише у разі, якби цю повістку мені вручили 19 липня. Враховуючи, що сьогодні 19 липня, то в Генпрокуратуру мене не мають право запрошувати раніше 23 липня. Так пише Кримінально-процесуальний кодекс, який Луценко матиме можливість вивчити", - додав Карплюк.

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