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19.07.19 12:54

У такий спосіб ми нічого не доб'ємося. У нас якесь гібридне відчуття прав людини, - Сергій Шефір про заборону на в'їзд в Україну російським артистам

Багато людей, які поїхали до окупованого Криму, навіть не знали, що так перетинати кордон незаконно.

добронравов

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи питання заборони на в'їзд в Україну російським артистам, які підтримали агресію РФ проти України, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що у "Кварталу" в 2015 році була ідея проведення телемосту разом з Іваном Ургантом: "Так, була справа. Така ідея творчих людей. Ми знали, що це спрацює на користь. Знати ми точно не могли, але було таке відчуття. Тоді саме зірок закидали яйцями, Зеленського переслідували. У той час серіал ще не був заборонений. Було гоніння на Лорак... Хоча зрозуміло, що вона робила помилки. Я не захищаю. Вона справді зробила дуже багато дурниць, але я не підтримую переслідування артистів. Таких як Пореченков або Охлобистін - так, воно і зрозуміло, точно потрібно переслідувати. Але коли нападають на нормальних людей...".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, кого такого нормального переслідують в Україні, Шефір сказав: "Хоча б Добронравова, якого я знаю особисто. Правильно. Взагалі, "Свати" - гідний продукт. У нас немає причин його соромитися. Знаєте, чому серіал був такий популярний? Всі сюжети з життя. Все це відбувалося в наших сім'ях... Ну, так – у моїй, у Володі. Ось ця напруженість між батьками дружини і чоловіка, боротьба за дитину. Коли, наприклад, ти думаєш кому першим з них дитину завезти, щоб не було ревнощів".

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Коментуючи поїздки Федора Добронравова в окупований Крим, він зазначив: "Дуже багато людей їздили в Крим. Але він мені розповідав, як його спровокували. Якісь журналісти підходили з питанням: "Як ви там? Крим - це Україна?". Уявіть, що ви зустрілися зі знайомим, припустімо, в ресторані, ведете світську розмову, спокійно собі відпочиваєте, а тут до вас хтось підходить з формулюванням: "О, ти ж актор-пародист, а ну, давай, пожартуй!". До того ж не важливо яке питання ставиться, але сама подача, підхід, це дратує, вибиває з колії. У нас не тільки гібридна війна, а якесь гібридне відчуття прав людини. Дуже багато людей, які туди поїхали, навіть не знали, що так перетинати кордон незаконно. Якщо у нас триває війна, то як же українці туди їздять? Ми зараз говоримо не про закон, а про інші меседжі. Так, я вважаю, що припиняти спілкування нормальних людей між собою не можна".

Відповідаючи але запитання про можливе скасування заборони на в'їзд в Україну російським артистам, Шефір заявив: "Це питання поки не порушувалося. Особисто я негативно ставлюся до культурних заборон, тому що в такий спосіб ми нічого не доб'ємося. Я не думаю, що всі люди на території Росії ненормальні ватники. Я вважаю, що там є нормальні люди, з якими треба продовжувати спілкуватися, на яких треба інформаційно впливати. Це не означає, що ми не маємо доводити їм, що у нас більш вільна і демократична країна, тому що вони наші сусіди, нам з ними далі жити. Ми нікуди на карті від них не подінемося, як би не хотіли".

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