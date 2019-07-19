У такий спосіб ми нічого не доб'ємося. У нас якесь гібридне відчуття прав людини, - Сергій Шефір про заборону на в'їзд в Україну російським артистам

Про це заявив перший помічник Володимира Зеленського Сергій Шефір, коментуючи питання заборони на в'їзд в Україну російським артистам, які підтримали агресію РФ проти України, в інтерв'ю lb.ua, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що у "Кварталу" в 2015 році була ідея проведення телемосту разом з Іваном Ургантом: "Так, була справа. Така ідея творчих людей. Ми знали, що це спрацює на користь. Знати ми точно не могли, але було таке відчуття. Тоді саме зірок закидали яйцями, Зеленського переслідували. У той час серіал ще не був заборонений. Було гоніння на Лорак... Хоча зрозуміло, що вона робила помилки. Я не захищаю. Вона справді зробила дуже багато дурниць, але я не підтримую переслідування артистів. Таких як Пореченков або Охлобистін - так, воно і зрозуміло, точно потрібно переслідувати. Але коли нападають на нормальних людей...".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, кого такого нормального переслідують в Україні, Шефір сказав: "Хоча б Добронравова, якого я знаю особисто. Правильно. Взагалі, "Свати" - гідний продукт. У нас немає причин його соромитися. Знаєте, чому серіал був такий популярний? Всі сюжети з життя. Все це відбувалося в наших сім'ях... Ну, так – у моїй, у Володі. Ось ця напруженість між батьками дружини і чоловіка, боротьба за дитину. Коли, наприклад, ти думаєш кому першим з них дитину завезти, щоб не було ревнощів".

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Коментуючи поїздки Федора Добронравова в окупований Крим, він зазначив: "Дуже багато людей їздили в Крим. Але він мені розповідав, як його спровокували. Якісь журналісти підходили з питанням: "Як ви там? Крим - це Україна?". Уявіть, що ви зустрілися зі знайомим, припустімо, в ресторані, ведете світську розмову, спокійно собі відпочиваєте, а тут до вас хтось підходить з формулюванням: "О, ти ж актор-пародист, а ну, давай, пожартуй!". До того ж не важливо яке питання ставиться, але сама подача, підхід, це дратує, вибиває з колії. У нас не тільки гібридна війна, а якесь гібридне відчуття прав людини. Дуже багато людей, які туди поїхали, навіть не знали, що так перетинати кордон незаконно. Якщо у нас триває війна, то як же українці туди їздять? Ми зараз говоримо не про закон, а про інші меседжі. Так, я вважаю, що припиняти спілкування нормальних людей між собою не можна".

Відповідаючи але запитання про можливе скасування заборони на в'їзд в Україну російським артистам, Шефір заявив: "Це питання поки не порушувалося. Особисто я негативно ставлюся до культурних заборон, тому що в такий спосіб ми нічого не доб'ємося. Я не думаю, що всі люди на території Росії ненормальні ватники. Я вважаю, що там є нормальні люди, з якими треба продовжувати спілкуватися, на яких треба інформаційно впливати. Це не означає, що ми не маємо доводити їм, що у нас більш вільна і демократична країна, тому що вони наші сусіди, нам з ними далі жити. Ми нікуди на карті від них не подінемося, як би не хотіли".