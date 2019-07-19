"Справа Марківа має стати предметом розмови між президентом України Зеленським і прем'єр-міністром Італії Конте", - Аваков

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив в інтерв'ю виданню "Фокус", інформує Цензор.НЕТ.

"Італія розцінює його як італійського громадянина, ми - як свого, українського. Громадянам Італії дозволено мати паспорт іншої держави, це не тягне за собою втрати італійського громадянства. Водночас іноземним громадянам, які отримують італійський паспорт, дозволено зберегти громадянство тієї країни, в якій вони народилися, якщо це дозволено її законодавством. Така ситуація і в нас - отримуючи іноземне громадянство, український громадянин зберігає своє, поки добровільно не вийде з нього", - зазначив Аваков.

Так, розповідаючи про те, як необхідно вибудовувати захист Марківа зараз, щоб домогтися пом'якшення вироку апеляційним судом, Аваков сказав, що "це питання має стати предметом розмови між президентом України Зеленським і прем'єр-міністром Італії Конте".

"За два роки судових розглядів італійські правоохоронці жодного разу не побували на місці трагедії. Їхній захист базується на брехливих свідченнях французького журналіста, а також на постах і фотографіях із соцмереж та інтернету. Під час допиту Марківа італійський прокурор показував йому для впізнання фотографії місцевості нібито в районі Карачуна, які він роздрукував з Google maps. Що може бути абсурдніше?" - сказав міністр.

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"Віталій Марків - жертва російської гібридної війни проти України. Дуже шкода, що Італія, яка послідовно підтримувала цілісність України та санкції проти РФ, повелася на цю дешеву провокацію. Переконаний, що вбивці Роккеллі мусять бути знайдені і покарані з усією суворістю закону. Але ж не ціною свободи українських солдатів, які захищають свою батьківщину", - наголосив Аваков.

Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Його засудили до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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