ДБР порушило справу про можливе незаконне вивезення судді в Молдову

Про це повідомило ДБР у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підставою для реєстрації кримінального провадження стала інформація, поширена в ЗМІ.

"За поширеною в ЗМІ інформацією, до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави. Зараз відбувається досудове розслідування, зокрема, перевірка оприлюднених фактів", - йдеться в повідомленні ДБР.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями: ч.2. ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України способом, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яку незаконно переправляли через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища) та ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Зазначимо, імовірно, йдеться про підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, який утік з України у вересні 2016 року. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. У березні 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. Детективи Національного антикорупційного бюро передали в Генпрокуратуру документи для екстрадиції Чауса з Молдови.

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