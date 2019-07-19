Для військових парад - це подарунок, я їх завжди проводив, - Саакашвілі

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Думаю, парад треба було проводити. Тому що для військових парад має інше значення. Більше, ніж премії, які можуть бути", - зазначив він.

Коментуючи відмову Зеленського від проведення параду, Саакашвілі припустив, що президент "просто хоче відрізнятися від усього, що було".

Експрезидент Грузії також наголосив, що відтоді, як залишив цей пост, паради в країні припинилися. "Я завжди проводив паради", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці швидко звеличують і дуже швидко опускають, - Саакашвілі про падіння свого рейтингу

Повний текст інтерв'ю з Міхеілом Саакашвілі читайте тут.