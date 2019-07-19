Інвестиційна компанія ICU заявила про політичний тиск у зв'язку з обшуками НАБУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві компанії.

У компанії стверджують, що попри те, що раніше ICU повністю задовольнила всі запити НАБУ щодо надання інформації в рамках кримінального провадження стосовно посадових осіб НКРЕКП за фактом можливого порушення, №52017000000000209 від 24.03.2017, наразі в офісі ICU проходить обшук.

"Як законослухняна компанія, ICU повністю сприяла правоохоронцям, вчергове надавши всі затребувані документи. Претензій з боку правоохоронних органів щодо цих угод в компанію не надходило", - повідомляють у компанії.

Група працює у штатному режимі, а поточний обшук розцінює не інакше як спробу чинити на неї тиск, яка має явний політичний контекст. Причиною цього тиску ICU бачить невдоволення нинішньою владою та її оточення реформами, проведеними своїми попередниками, деякі з яких раніше працювали в ICU.

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"У цьому випадку ICU зазнає супутнього збитку, будучи суб'єктом економічної діяльності та не маючи жодного стосунку до політичних процесів у країні. Подібні дії правоохоронних органів не сприяють поліпшенню інвестиційного клімату в країні і довірі до їхньої діяльності", - заявляють у компанії.

Адвокат Ірина Одинець стверджує, що з початку слідства детективи провели 21 виїмку документів, а обшуки проходять регулярно, останній був у червні у членів Комісії.

"Все, що можна було знайти, - вже давно знайшли. Інше питання, що те, що знайшли не підтверджує припущень детективів. Я також представляю інтересі НКРЕКП, і комісія з першого дня добровільно направляла їм всі документи по списку. За весь цей час нічого, що б указувало на зловживання службовим становищем, не знайдено. І вже тим більше, нічого не знайдено, що б вказувало на отримання неправомірної вигоди, що є невід'ємною складовою при доказі звинувачення, пов'язаного із зловживанням службовим становищем", - написала вона на своїй сторінці в фейсбуці.

Одинець підкреслила, що дії НАБУ захист розцінює виключно як політичне переслідування, адже перша особа НАБУ дозволяє собі публічно, ще з 2017 року, до завершення слідства і передачі справи в суд, заявляти про незаконність формули.

"При цьому називати обсяг збитків в 15 млрд грн без будь-яких обґрунтувань і вказівок, звідки взята саме така цифра. Детективи постійно дають запити - не тільки нам, а й учасникам ринку. Робиться це лише для того, щоб не довести до закриття справи. Якщо вони два місяці не будуть вчиняти дій в рамках кримінального провадження, доведеться або закривати справу, або показувати результати. Після того, як Президент публічно розкритикував формулу, НАБУ імітує бурхливу діяльність у справі", - наголосила вона.

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