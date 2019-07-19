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19.07.19 14:19

Слідчі дії, які проводить сьогодні НАБУ, не мають стосунку ні до "Євросолідарності", ні до Порошенка, - заява партії

Партія "Європейська Солідарність" заявляє, що в останній день перед виборами відбувається зрежисована вистава, яка має на меті дискредитацію політичної сили та її лідера.

Слідчі дії, які проводить сьогодні НАБУ, не мають стосунку ні до "Євросолідарності", ні до Порошенка, - заява партії

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві на сайті політсили.

"Наголошуємо, що слідчі дії, які відбуваються сьогодні, не мають жодного стосунку ні до "Європейської Солідарності", ні до Петра Порошенка. Причому це відбувається у присутності телекамер, які, очевидно, потрібні для організації політичної "картинки".

Вважаємо, що саме це є головною метою такої "слідчої активності". Зокрема, першими прибули на місце ведення "слідчих дій" телекамер тих телеканалів, за якими стоять Медведчук, Мураєв та Коломойський, які, очевидно, і є замовниками відповідної провокації.

Коли це відбувається в такий спосіб в останній день виборчої кампанії, не залишається жодних сумнівів, що це є винятково брудною політичною технологією, спрямованою проти "Європейської Солідарності". І мета цього - зупинити рух України до ЄС та НАТО.

Наголошуємо, ми завжди виступали за ефективну діяльність антикорупційних органів, які були створені нашою коаліцією в парламенті і закони про які були підписані Петром Порошенком. Їхня діяльність має бути ефективною і відбуватися поза політичним впливом. Антикорупційні органи, вочевидь, не мають брати участі у брудних політичних іграх, суть яких цілковито зрозуміла українським виборцям".

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