Група компаній "Мотор Січ" два роки фінансувала терористів "ДНР", - СБУ

Оперативники спецслужби в межах досудового розслідування встановили, що посадові особи відокремленого підрозділу групи - "Сніжнянський машинобудівний завод", який розташований на тимчасово окупованій території Донецької області, під час здійснення господарської діяльності розробили і реалізували механізм проведення безтоварних операцій із суб'єктами підприємницької діяльності, розташованими на території України, РФ і так званої "ДНР", повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"У результаті оборудки до "Центрального Республиканского банка ДНР" надходили платежі "Сніжнянського машинобудівного заводу" у вигляді сплати непередбачених чинним українським законодавством, так званих "податків та інших обов’язкових платежів"", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБ України задокументували, що, зокрема, за 2015 рік "Сніжнянським машинобудівним заводом" до бюджету "ДНР" сплачено понад 32 мільйона російських рублів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрольним пакетом "Мотор Січ" заволоділи іноземці, щоб перенести виробництво, передати технології та ослабити Україну, - СБУ

"Заводом також здійснювалася передача на безоплатній основі товарно-матеріальних цінностей для потреб так званого "Міністерства доходів та зборів Донецької народної республіки", через яке безпосередньо фінансувались незаконні збройні формування бойовиків", - додали в СБУ.

Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру директору та начальнику фінансового відділу "Сніжнянський машинобудівний завод" у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство для встановлення всіх інших осіб, причетних до фінансування терористичної діяльності.