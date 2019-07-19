Суди Нідерландів і Люксембургу відхилили апеляції "Газпрому" в спорі з "Нафтогазом"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з пресрелізом НАК "Нафтогаз України", відповідне рішення суд ухвали 8 липня 2019 року.

Крім того, того ж дня рішення на користь "Нафтогазу" ухвалив і Окружний суд Люксембургу, який відхилив скаргу "Газпрому" і підтвердив арешти щодо російської компанії на території країни в межах примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

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Нагадаємо, Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України"$4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Таким чином, за результатами двох арбітражних спорів між компаніями на поставку і транзит газу "Газпром" має доплатити НАК $2,56 млрд.

Зі свого боку, "Газпром" підтвердив, що має виплатити НАК "Нафтогаз України" $2,56 мільярда за рішенням арбітражу в Стокгольмі.

Водночас "Газпром" відмовився почати в березні поставки газу для НАК "Нафтогаз України" і повернув внесену передоплату, наполягаючи на необхідності підписання додаткової угоди до чинного контракту на 2009-2019 роки.

"Укртрансгаз" заявив, що "Газпром" від початку року не виконує технічні умови, подаючи газ до українського кордону із заниженим порівняно з контрактом тиском.

"Газпром" після програшу у Стокгольмському арбітражі за позовом "Нафтогазу" заявив про початок процедури розірвання контрактів з українською компанією на поставку і транзит газу.

4 квітня закінчився термін для переговорів за контрактом на поставку (30 днів з моменту виникнення спору або розбіжності), 19 квітня - за транзитним контрактом (45 днів).