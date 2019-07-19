Командування РФ змушує своїх найманців на Донбасі оформляти російські паспорти, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, частина військовослужбовців, призваних з числа місцевих жителів, продовжує ухилятися від отримання громадянства РФ, внаслідок розчарування в перспективах т.зв. "русского мира" та з огляду на посилення проукраїнських настроїв у суспільстві і зростання сподівань громадськості на позитивне вирішення керівництвом України проблем тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.

Також повідомляється, що на зниження рівня зацікавленості в оформленні російського громадянства вплинуло розпорядження командування російських окупаційних військ про порядок зберігання паспортів військовослужбовців у штабах частин до їхнього звільнення з військової служби після закінчення контрактів.

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Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.