Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.07.19 15:46

Командування РФ змушує своїх найманців на Донбасі оформляти російські паспорти, - ГУР

Російське окупаційне командування активізувало заходи з примушення особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ подавати документи на оформлення російських паспортів.

Командування РФ змушує своїх найманців на Донбасі оформляти російські паспорти, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, частина військовослужбовців, призваних з числа місцевих жителів, продовжує ухилятися від отримання громадянства РФ, внаслідок розчарування в перспективах т.зв. "русского мира" та з огляду на посилення проукраїнських настроїв у суспільстві і зростання сподівань громадськості на позитивне вирішення керівництвом України проблем тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.

Також повідомляється, що на зниження рівня зацікавленості в оформленні російського громадянства вплинуло розпорядження командування російських окупаційних військ про порядок зберігання паспортів військовослужбовців у штабах частин до їхнього звільнення з військової служби після закінчення контрактів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль продемонстрував відвертий намір продовжувати гібридну війну, - МЗС про нову спробу РФ щодо незаконної паспортизації українців Донбасу

Як повідомлялося раніше, глава держави-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощення порядку надання громадянства РФ жителям Донецької і Луганської областей. Йдеться як про окуповані, так і про вільні території.

24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100