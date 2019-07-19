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19.07.19 15:03

Службова перевірка дій поліцейських під час конфлікту в "Барабашово", коли постраждав харківський оператор Макарюк, не виявила підстав для дисциплінарних стягнень, - поліція

Службову перевірку дій співробітників поліції, які несли службу на території ТЦ "Барабашово" (Харків) під час конфлікту, коли було побито оператора місцевої служби теленовин Вадима Макарюка, завершено, її матеріали направлено до Державного бюро розслідувань.

Службова перевірка дій поліцейських під час конфлікту в "Барабашово", коли постраждав харківський оператор Макарюк, не виявила підстав для дисциплінарних стягнень, - поліція

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Віталій Гузь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Остаточне рішення ухвалить Державне бюро розслідувань, відповідні матеріали ми направили. Вони ухвалять рішення: якщо є склад злочину - вони будуть допитувати і повідомляти про підозру", - повідомив Гузь на брифінгу в п'ятницю.

Він також зазначив, що підстав для дисциплінарних стягнень за підсумками перевірки немає.

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Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу Вадим Макарюк: камеру розбито, сам він досі в реанімації. 13 червня суд відправив підозрюваного в побитті оператора під цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю. Пізніше такий самий запобіжний захід обрали ще двом підозрюваним.

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