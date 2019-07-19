"Опора" назвала 5 партій, які агітують найактивніше

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів 19 липня аналітик Громадянської мережі "ОПОРА" Олександр Неберикут на пресконференції щодо перебігу виборчого процесу напередодні дня голосування.

"Фактично 13 партій із 22 проводять доволі потужну агітаційну кампанію. У нас, очевидно, є лідери за масштабом і комплексністю агітаційних заходів. Сюди можна віднести 5 політичних партій, які фактично ведуть загальнонаціональну виборчу кампанію, за винятком деяких партій у деяких регіонах", - сказав Неберикут.

За словами аналітика, до цих п’яти партій належать "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Українська стратегія Гройсмана", "Батьківщина" і "Радикальна партія Олега Ляшка". Їхні агітаційні заходи в різних форматах присутні в усіх 24 областях України і в місті Києві.

"Сюди ж за інтенсивністю і масштабом виборчої кампанії можна віднести партію "Голос", але, на відміну від названих партій, у двох областях - Луганській і Донецькій - дуже непомітна активність партії "Голос", - зазначив Неберикут.

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Спостерігачі "ОПОРИ" також оцінювали агітаційну активність у межах одномандатних виборчих округів.

"У нас є три суб’єкти, агітація яких максимально широко представлена в розрізі виборчих округів. Це "Європейська солідарність", агітація якої масштабного або середнього рівня охоплення зафіксована в 161 зі 199 округів. "Слуга народу" - 157 округів та "Українська стратегія Гройсмана" - 142 округи. Фактично, за охопленням ці партії домінують", - розповів Неберикут.

Аналітик зауважив, що з-понад 3000 кандидатів-мажоритарників, за оцінками Громадянської мережі "ОПОРА", менше половини проявляють помітну агітаційну активність. Особливістю агітаційної діяльності кандидатів-мажоритарників є більш конфліктний характер протистояння в межах одномандатних виборчих округів, ніж це відбувається між політичними партіями.

Спостерігачі "ОПОРИ" також відзначають зростання розважальних заходів у межах виборчого процесу. Ця практика повернулася після 2014 року, коли такі заходи майже не проводилися через загострення бойових дій на сході України.

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"Певним трендом виборчої кампанії, якщо порівнювати з виборами 2014 року, стало інтенсивніше використання суб’єктами виборчого процесу соціальних мереж та інтернету. Цього не було помітно в 2014 році. Значно зросла кількість брудної агітації, використання фейкових новин. Фактично, ця сфера не є контрольованою ні з боку Центральної виборчої комісії чи інших суб’єктів, які могли б бути уповноважені здійснювати контроль за перебігом агітаційної кампанії з використанням соцмереж", - розповів Неберикут.

Він додав, що серед типів агітації традиційно домінує зовнішня агітація, особливо це характерно для політичних партій. Натомість кандидати-мажоритарники в одномандатних округах дуже активно ведуть роботу з виборцями - дуже небагато кандидатів можуть дозволити собі використання регіонального телебачення і ЗМІ.