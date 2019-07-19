Парубій - Зеленському: Весь запал для сесії вичерпався. Рада не братиме участі в сумнівних незаконних шоу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в п'ятницю в Києві.

"Післязавтра вибори. І вже весь запал для сесії завершився, весь запал вичерпався. Потрібно було за день або два до виборів зробити чергове політичне шоу. Але Верховна Рада України – не "Квартал", не КВК, це найвищий законодавчий орган держави", - сказав спікер.

"І Верховна Рада України не братиме участі в будь-яких сумнівних незаконних шоу", - додав Парубій.

Раніше цього дня президент Володимир Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до голови цієї Верховної Ради Парубія, який блокує ініціативи його команди.

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"Жодних спільних дій з головою цієї Верховної Ради я більше не бачу", - сказав Зеленський журналістам у Києві в п'ятницю.

"Після його останньої відповіді я не бачу жодного сенсу продовжувати розмову... Ми будемо вже говорити з іншим парламентом", - додав президент.

Як повідомлялося, в першому листі Зеленського на ім'я Парубія від 16 липня президент України попросив скликати позачергове пленарне засідання парламенту в четвер, 18 липня, для розгляду внесених главою держави законопроєктів: про конфіскацію незаконних активів чиновників, про початок роботи Вищого антикорупційного суду, про відстрочку штрафних санкцій за порушення порядку ввезення автомобілів з іноземними номерами в Україну.

Наступного дня, 17 липня, Парубій заявив, що наразі може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, у зв'язку з чим попросив президента України привести свого листа до Верховної Ради у відповідність до закону. "Скликання такого засідання не передбачене законом, адже регламент Верховної Ради України передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання в невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради", - пояснив спікер ВР.

18 липня Зеленський направив другого листа спікеру Ради Парубію, в якому зазначив, що десята сесія Ради триває до 19 липня і таким чином, відповідно до законодавства, до цієї дати на вимогу визначених Конституцією осіб спікер повинен скликати позачергове засідання Ради. Він також зазначив, що один день роботи Ради коштує платникам податків 13,3 млн грн і звинуватив Парубія в тому, що той "влаштовує собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання".

У відповідь на це голова парламенту знову заявив, що готовий невідкладно скликати позачергову сесію парламенту, але не окреме засідання, в зв'язку з чим просить президента Зеленського привести свій лист до Верховної Ради у відповідність з законом.