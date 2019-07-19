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19.07.19 15:17

Суд продовжив розгляд справи пропагандиста Вишинського. ФОТОрепортаж (оновлено)

Подільський районний суд Києва розпочав засідання у справі про державну зраду пропагандиста, керівника інформагентства "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Суд продовжив розгляд справи пропагандиста Вишинського. ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На засіданні суд має визначиться із запобіжним заходом для пропагандиста Вишинського.

Вишинського доставлено в зал суду.

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Після оголошення позицій захисту та обвинувачення судді пішли в нарадчу кімнату.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

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