"Самопоміч" звернулася до Конституційного Суду з приводу скасування особливого статусу Донбасу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Самопоміч".

"Нагадаємо, ці закони парламент ще попереднього – VII скликання – ухвалив у вересні 2014 року за пропозицією президента Порошенка. "Це було зроблено на виконання угоди з дияволом – Мінських угод. І з порушенням закону – за зачиненими дверима і з вимкнутим табло в залі парламенту", – нагадує віцеспікерка парламенту Оксана Сироїд.

Відповідно до цих законів, окупованій частині Донбасу надається широка автономія з правом на власні суди, збройні формування та міжнародну політику, а бойовикам надається амністія.

Щороку дію закону про особливий статус відтерміновували, але закон до сьогодні чинний. "Ми розуміємо, що наступний парламент може бути неспроможним протистояти особливому статусу так, як протистояла "Самопоміч" його закріпленню в Конституції. Тому ми звертаємося до Конституційного Суду, щоб ці закони визнати неконституційними і скасували їх", – наголошує Сироїд.

Як ідеться в поданні, ці закони сукупно порушують 26 статей Конституції України. Найбільшу загрозу вони несуть принципам незалежності, суверенітету, унітарності, а також праву на місцеве самоврядування.

Нагадаємо, на переконання лідера "Самопомочі" Андрія Садового, автономія для Донбасу на російських умовах, закладених в Мінських угодах – це капітуляція, яка не принесе миру Україні.

Додамо, що Конституційний Суд продовжить розглядати конституційне подання навіть після завершення повноважень цього парламенту. Обрання нової Верховної Ради не є перепоною для ухвалення рішення Конституційним Судом.

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