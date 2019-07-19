Виявлено схему постачання для потреб ЗСУ 180 тонн неякісних консервів вартістю 15 млн грн, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що для формування "Недоторканого Запасу продовольства" Збройних сил України комерційна структура поставила майже 180 тонн м’ясних консервів загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.

Після встановлення непридатності поставленої партії продуктів до вживання для уникнення відповідальності посадові особи ЗСУ вступили у змову з підприємцем для заміни харчової продукції на якісну. Водночас непридатні для вживання консерви посадовці планували використати для харчування особового складу ЗСУ, зокрема у районі проведення операції об’єднаних сил.

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У ході спецоперації співробітники СБ України запобігли загрозі спричинення шкоди життю та здоров’ю військовослужбовців ЗС України, а також задокументували факт розтрати бюджетних коштів оборонної сфери в особливо великих розмірах.

Наразі тривають слідчі дії на території військових частин ЗСУ, в офісних і складських приміщеннях комерсантів причетних до протиправної діяльності.

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Слідчі дії відбувались у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.