Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла ФРН Анки Фельдгузен

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У ході зустрічі з цієї нагоди 19 липня було констатовано динамічний характер двостороннього співробітництва між Україною та Німеччиною. Олена Зеркаль відзначила важливу роль Берліна у збереженні суверенітету та територіальної цілісності України, порушеної внаслідок російської агресії, а також у збереженні підтримки міжнародної спільноти нашій країні у протидії агресору. Наголошувалося на вагомій практичній допомозі Уряду ФРН у здійсненні реформ в Україні. Позитивно відзначено стале зростання торговельно-економічних відносин та інвестиційного співробітництва", - йдеться в повідомленні відомства.

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Зеркаль окремо ознайомила Фельдгузен з підсумками міжнародних судових процесів України проти Росії як агресора й висловила впевненість, що Німеччина продовжуватиме підтримуватиме зусилля України щодо безумовної імплементації Москвою рішень поважних судових інстанцій.

"Говорячи про енергетичній сфері, Зеркаль наголосила на важливості подальшої співпраці з Урядом ФРН задля ефективної імплементації директив Єврокомісії щодо зміцнення енергобезпеки та конкуренції на внутрішньому ринку газу в Євросоюзі.і", - зазначили в МЗС.

Фельдгузен дала високу оцінку стану демократії в Україні, свідченням чого, зокрема є вільні та демократичні виборчі процеси.

Зеркаль побажала Послу ФРН успішної діяльності в Україні й висловила впевненість, що попередній досвід дипломатичної роботи Анки Фельдгузен в нашій державі сприятиме її ефективній роботі.

Нагадаємо, що Анка Фельдгузен з 2010 року по липень 2015-го била постійним заступником посла ФРН в Україні.