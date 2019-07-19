Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.07.19 16:01

Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла ФРН Анки Фельдгузен

Тимчасова виконувачка обов'язків міністра закордонних справ України заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль (міністр Павло Клімкін перебуває у відпустці) прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла Німеччини в Україні Анки Фельдхузен

Зеркаль прийняла копії вірчих грамот від новопризначеного посла ФРН Анки Фельдгузен

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"У ході зустрічі з цієї нагоди 19 липня було констатовано динамічний характер двостороннього співробітництва між Україною та Німеччиною. Олена Зеркаль відзначила важливу роль Берліна у збереженні суверенітету та територіальної цілісності України, порушеної внаслідок російської агресії, а також у збереженні підтримки міжнародної спільноти нашій країні у протидії агресору. Наголошувалося на вагомій практичній допомозі Уряду ФРН у здійсненні реформ в Україні. Позитивно відзначено стале зростання торговельно-економічних відносин та інвестиційного співробітництва", - йдеться в повідомленні відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС доручено розробити механізм надання українського громадянства як другого, - Офіс президента

Зеркаль окремо ознайомила Фельдгузен з підсумками міжнародних судових процесів України проти Росії як агресора й висловила впевненість, що Німеччина продовжуватиме підтримуватиме зусилля України щодо безумовної імплементації Москвою рішень поважних судових інстанцій.

"Говорячи про енергетичній сфері, Зеркаль наголосила на важливості подальшої співпраці з Урядом ФРН задля ефективної імплементації директив Єврокомісії щодо зміцнення енергобезпеки та конкуренції на внутрішньому ринку газу в Євросоюзі.і", - зазначили в МЗС.

Фельдгузен дала високу оцінку стану демократії в Україні, свідченням чого, зокрема є вільні та демократичні виборчі процеси.

Зеркаль побажала Послу ФРН успішної діяльності в Україні й висловила впевненість, що попередній досвід дипломатичної роботи Анки Фельдгузен в нашій державі сприятиме її ефективній роботі.

Нагадаємо, що Анка Фельдгузен з 2010 року по липень 2015-го била постійним заступником посла ФРН в Україні.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100