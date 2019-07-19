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19.07.19 16:50

Викрито схему привласнення в інтересах найманців РФ комунального майна в Києві, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабний механізм привласнення в Києві комунального майна в особливо великих розмірах в інтересах найманців РФ.

Викрито схему привласнення в інтересах найманців РФ комунального майна в Києві, - СБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що група осіб з використанням реквізитів Брянківського міського суду Луганської області, що розташований на тимчасово окупованій території, підробила низку судових рішень, на підставі яких здійснювалась незаконна перереєстрація комунального майна в українській столиці.

Надалі незаконно відчужене нерухоме майно, яке переважно міститься в історичному центрі міста реалізовувалось афілійованим комерційним компаніям, засновниками яких були організатори оборудки.

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За результатами проведених заходів, організатору схеми оголошено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх фігурантів справи.

У межах кримінального провадження будуть накладені арешти на незаконно відчужене майно та ініційовані судові позови органів прокуратури з метою повернення його у комунальну власність.

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