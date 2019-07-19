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19.07.19 16:13

Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Подільський районний суд Києва продовжив до 19 вересня термін утримання під вартою пропагандиста, керівника інформагентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Раніше на засіданні адвокати Вишинського подали клопотання про зміну запобіжного заходу своєму підзахисному з тримання під вартою на особисте зобов'язання. Прокурори виступили проти задоволення клопотання адвокатів про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання і закликали суд продовжити Вишинського запобіжний захід у вигляді арешту.

У підсумку, суддя продовжила пропагандисту Вишинському утримання під вартою до 19.09.2019.

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Наступне засідання у справі Вишинського призначено на 16 вересня.

Правоохоронці забрали Вишинського із залу суду в наручниках. Він буде доставлений автозаком у Лук'янівське СІЗО.

Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 01
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 02
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 03
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 04
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 05
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 06
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 07
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 08
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 09
Суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

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