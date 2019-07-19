Рішення Європарламенту продемонструвало солідарність ЄС з Україною, - в МЗС прокоментували ухвалену резолюцію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Україна вдячна Європейському Парламенту за схвалення потужної резолюції із засудженням триваючої агресії Росії проти України та вимогою до Кремля звільнити понад 100 українських політичних в’язнів, що їх Росія незаконно утримує на своїй території, а також в окупованому Криму та Донбасі", - заявляють в МЗС.

Окремо євродепутати засудили агресивні дії РФ проти України в районі Керченської протоки та захоплення 24 українських моряків, а також невиконання Москвою наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року.

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"Знаковим є те, що у своєму рішенні новообраний Європарламент беззастережно підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, наголосив на невизнанні російської окупації Криму та будь-якої правочинності законодавства і судочинства РФ на окупованому півострові, а також засудив масштабні переслідування українських громадян та придушення прав людини", - йдеться в коментарі.

"Ми вітаємо рішучу підтримку з боку новообраних європейських депутатів санкційної політики ЄС проти РФ та заклик до запровадження нових персональних санкцій проти осіб, відповідальних за політичні переслідування і придушення прав людини, а також готовність до введення щодо Росії додаткових економічних обмежувальних заходів", - заявили в МЗС.

Рішення Європарламенту продемонструвало незмінну солідарність ЄС з Україною у її боротьбі проти російської агресії та активну підтримку європейською спільнотою зусиль України зі звільнення наших громадян з російського полону.

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Нагадаємо, вчора, 18 липня, Європейський парламент ухвалив резолюцію, де закликав звільнити українських політв'язнів. Депутати виступили з осудом грубого порушення Росією прав людини і норм міжнародного законодавства, а також з вимогою негайно звільнити українських громадян, які незаконно утримуються в Росії і в окупованому Криму.