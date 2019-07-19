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19.07.19 16:46

У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання хабарів посадовими особами Бориспільської міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліція.

У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція 01

Досудовим розслідуванням було встановлено, що за укладення договорів на виконання робіт та поставку товарів за бюджетні кошти та в подальшому підписання актів виконаних робіт суб’єкти господарювання повинні були надати посадовцям "винагороду" у розмірі 10 відсотків від загальної суми договору.

У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція 02

Правоохоронці встановили, що до корупційної "схеми" причетні один із заступників міського голови та ряд посадових осіб Бориспільської міської ради.Під час процесуальних заходів було задокументовані факти отримання посадовцями неправомірної вигоди та розподілу коштів між ними.

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У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція 03

Зараз у Бориспільської міськраді, а також за місцем проживання фігурантів проводяться обшуки.

У міськраді Борисполя розкрито схему отримання відкатів, організована групою чиновників на чолі із заступником мера, - Нацполіція 04

Вирішується питання про вручення посадовцям повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

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