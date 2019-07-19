Зеленський звільнив посла в США Чалого і ще 10 послів України

Відповідні укази №530/2019 - №540/2019 опубліковані на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема звільнені:

Валерій Чалий з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуда та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом;

Ярослав Коваль з посади Надзвичайного і Повноважного i Повноважного Посла України в Королівстві Марокко;

Тарас Кузьмич з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Південно-Африканській Республіці;

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Валерій Александрук з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Нігерія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Гана, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Бенін та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Сьєрра-Леоне за сумісництвом;

Петро Литвин з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Вірменія;

Олексій Шовкопляс з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В'єтнам та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом;

Борис Гуменюк з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Кіпр;

Валентин Шевальов з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туркменістані;

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Тетяна Іжевська з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Ватикані та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом;

Юрій Дюдин з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Аргентинській Республіці, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Парагвай, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Східній Республіці Уругвай та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Чилі за сумісництвом;

Сергій Пасько з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Йорданському Хашимітському Королівстві.