Гладковський-старший не прийшов на допит у НАБУ, він перебуває за кордоном

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на пресслужбу корпорації "Богдан", інформує Цензор.НЕТ.

"Відразу після повернення в Україну, в разі необхідності, Олег Гладковський з'явиться у детектива НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Раніше Гладковський був запрошений для участі як свідок у слідчому експерименті в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26 лютого 2019 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

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Як повідомлялося, перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який очолював з серпня 2014 року по березень 2018 року міжвідомчу комісію з питань ОПК при РНБО, а також з червня того ж року по березень 2019 року міжвідомчу комісію з питань ВТС та експортного контролю, був звільнений указом президента від 4 березня після виходу розслідування програми "Наші гроші" від Bigus Info.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березень проект "Наші гроші" оприлюднив в рамках чотирьохсерійного проекту інформацію про корупційну схему закупівель в 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" в рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих з РФ через фіктивні фірми "прокладки", включаючи ТОВ "Оптимумспецдеталь".

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