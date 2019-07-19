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19.07.19 17:32

Представник України передав у МЗС РФ клопотання Денісової про особисте зобов'язання щодо 24 військовополонених українських моряків

Тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав представнику ФСБ Російської Федерації клопотання про особисте зобов'язання Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в московському СІЗО.

Представник України передав у МЗС РФ клопотання Денісової про особисте зобов'язання щодо 24 військовополонених українських моряків

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО. Чекаємо відповіді", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити під її особисте зобов'язання 24-х військовополонених українських моряків, які перебувають у Російській Федерації

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт.

Представник України передав у МЗС РФ клопотання Денісової про особисте зобовязання щодо 24 військовополонених українських моряків 01

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