Представник України передав у МЗС РФ клопотання Денісової про особисте зобов'язання щодо 24 військовополонених українських моряків

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО. Чекаємо відповіді", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити під її особисте зобов'язання 24-х військовополонених українських моряків, які перебувають у Російській Федерації

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт.