Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.07.19 17:57

ЦВК зареєструвала кандидата з подвійним громадянством, але закликає дати цьому правову оцінку, - Сліпачук

У Центральній виборчій комісії просять дати правову оцінку реєстрації кандидата з подвійним громадянством.

ЦВК зареєструвала кандидата з подвійним громадянством, але закликає дати цьому правову оцінку, - Сліпачук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

"ЦВК за рішенням суду зареєструвала представника президентської партії "Слуга народу" Олександра Куницького кандидатом у нардепи, але закликає дати правову оцінку реєстрації кандидата з подвійним громадянством", - сьогодні на брифінгу заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

Коментуючи ситуацію з реєстрацією Куницького (169 округ), Сліпачук зазначила, що ця справа "пов'язана з незрозумілою для ЦВК подачею кандидатом різних відомостей про себе та про своє перебування на території України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата від "Слуги народу" з подвійним громадянством Куницького

За її словами, Куницький подав до Центрвиборчкому пакет документів на реєстрацію, в якому інформація не відповідає дійсності. Водночас Куницький заявляв про неодноразові довготермінові відрядження.

"Юридично документи не мали тієї ваги, які підтверджували б відрядження, чому ЦВК і звернула на них увагу. Ми давали можливість і партії, і кандидату надати нам всю необхідну інформацію", - сказала вона.

Нагадаємо, про подвійне громадянство Куницького заявив нардеп Андрій Денисенко 28 червня. Свою перевірку за цим фактом почала Центральна виборча комісія.

6 липня Олександр Куницький, який балотується від партії "Слуга народу" по округу №169 в Харкові, підтвердив, що з 12 років є громадянином Ізраїлю.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100