У випадку з Вишинським не йдеться про обмін - лише про звільнення, - адвокат

Про це заявив журналістам захисник Вишинського Андрій Доманський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Про обмін не йдеться, лише про звільнення. З самим Кирилом про ймовірний обмін не говорили", - сказав адвокат.

"Питання, яке було озвучено Офісом президента, стосується можливості звільнення осіб, тобто припинення їх переслідування з боку влади, звільнення їх з місць позбавлення волі, де перебувають наші громадяни. І вже потім як вільні громадяни вони можуть пересуватися відповідно до свого волевиявлення... Саме це, на мій погляд, мав на увазі Офіс президента", - пояснив Доманський.

Читайте також: 16 вересня суд у справі Вишинського почне заслуховувати свідків сторони обвинувачення, - адвокат Доманський

Нагадаємо, 15 травня СБУ спільно з прокуратурою АР Крим розкрила діяльність мережі підконтрольних РФ медіаструктур. Також було затримано керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Під час обшуку в нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада"

17 травня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід Вишинському у вигляді арешту на 2 місяці. 1 червня Вишинський під час засідання суду заявив, що виходить з українського громадянства і вважає себе громадянином РФ. 7 червня співробітники Служби безпеки України під час обшуку банківського сейфу К.Вишинського виявили понад $ 200 тис., пістолет "Браунінг 1906" і прямий трудовий договір між фігурантом справи і МІА "Россия Сегодня".

10 січня 2019 року досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо Вишинського завершено. 26 березня суд продовжив арешт Вишинського до 24 травня. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня. 19 липня суд продовжив арешт пропагандиста Вишинського до 19 вересня.

18 липня 2019 року прессекретарка Зеленського Юлія Мендель заявила, що Офіс Президента пропонує одночасно звільнити Кирила Вишинського та Олега Сенцова.

19 липня готовність до такого кроку підтвердив сам глава держави. "Якщо ми говоримо про добру волю, і ми дійсно бажаємо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського поміняти. Сенцов - це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета", - сказав Зеленський.

Водночас можливість подібного обміну відкинула уповноважений з прав людини при президенті РФ Тетяна Москалькова. Вона заявила, що Вишинського мають відпустити без попередніх умов.