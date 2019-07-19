Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.07.19 19:21

Від початку доби 19 липня ворог тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

З початку доби ворог тричі порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби 19 липня ворог тричі порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил:


поблизу ШИРОКИНОГО з напрямку САХАНКИ – зі стрілецької зброї;
поряд БОГДАНІВКИ з напрямку ПЕТРОВСЬКОГО – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

Читайте також: Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил:
неподалік КРИМСЬКОГО з напрямку ЖОЛОБКА – з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат з української сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100