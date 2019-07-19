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19.07.19 19:53

Зеленський і представники ділових кіл Китаю обговорили інвестпроєкти на 10 млрд дол. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками ділових кіл Китайської Народної Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і представники ділових кіл Китаю обговорили інвестпроєкти на 10 млрд дол 01

"Ми витрачаємо багато зусиль, щоб в Україну прийшли інвестори. Ми готові захищати інвестиції. Для цього, крім нашого бажання, необхідні нові парламент і уряд. Ми підтверджуємо реформу судової системи та антикорупційних органів. З 5 вересня розпочне роботу Вищий антикорупційний суд ...", - підкреслив Президент.

Глава держави запропонував обговорити з представниками китайського бізнесу можливості інвестування в розвиток інфраструктури, сільського господарства і в розробку газових родовищ в Україні.

"Одне з питань – це будівництво концесійної дороги навколо Києва", – зазначив Володимир Зеленський.

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Зі свого боку представники державної китайської корпорації, яка спеціалізується на будівництві об’єктів військової інфраструктури, розповіли про проєкти, які вони могли б втілити в Україні власним коштом.

Представники приватної китайської компанії, що володіє одним з банків, який входить до топ-500 найбільших банківських установ світу, запропонували низку проєктів у сферах інфраструктури, сільського господарства, енергоефективності, а також фінансових послуг.

Учасники зустрічі склали попередній перелік проєктів з інвестиційним потенціалом близько 10 мільярдів доларів, які Україна планує реалізувати спільно з китайськими компаніями приватної та державної форм власності. Координатором цих проєктів була визначена Національна інвестиційна рада, яку очолює Президент.

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