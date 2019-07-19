Ватажок терористів Пушилін заявив, що не підтримує так званий мирний план Медведчука

Про це повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ з ОРДЛО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Що стосується різних планів, формул та іншого, тут треба бути більш коректним. І в цьому питанні ми із моїм колегою Леонідом Івановичем Пасічником (ватажком терористів з угруповання "ЛНР". - Ред.) у першу чергу спираємося тільки на Мінські угоди, на Комплекс заходів, який підтриманий Радою Безпеки ООН. Всі переговорні процеси проходять у Контактній групі на Мінському майданчику. І ніяк інакше", - повідомив Пушилін

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Раніше кум Путіна, лідер політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук заявив, що пособники окупантів в ОРДЛО попередньо погодилися на його "мирний план", який передбачає надання окупованим територіям автономії в складі України.

17 липня Медведчук озвучив деталі цього "плану" на зустрічі з окремими депутатами Європарламенту в Страсбурзі. Пізніше заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, проаналізувавши склад учасників зустрічі, прийшов до висновку, що на ній були присутні проросійські депутати, які є маргіналами у своїх рідних країнах.

18 липня Медведчук зустрівся зі своїми кумом Путіним і розповів йому про успішну "презентацію" "мирного плану" в Європарламенті.