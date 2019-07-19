Аваков і Баканов закликали ЦВК скасувати реєстрацію кандидатом Торнера, який є громадянином Молдови і перебуває в розшуку

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті комунікацій МВС.

У повідомленні зазначається: "За матеріалами зібраними СБУ і МВС, Головним слідчим управлінням Національної поліції 19 липня 2019 року відкрито два кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 "Використання підроблених документів" та ч. 1 ст. 332-2 "Незаконний перетин державного кордону" Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка на цей час представляється Дмитром Григоровичем Торнером, 1980 року народження, починаючи з 2007 року на підставі підроблених документів отримала 5 паспортів громадянина України на різні прізвища та з різними анкетними даними, а також 4 паспорти громадянина України для виїзду за кордон, з якими здійснювала незаконний перетин державного кордону.

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Відповідно до наявної інформації Дмитро Торнер, фактично є громадянином Республіки Молдова Некрасовим Дмитром Григоровичем, 28.08.1980 року народження, який перебував у розшуку правоохоронних органів цієї країни за вчинення злочину, передбаченого ст. 317 (Втеча з місць ув’язнення) КК Республіки Молдови.

18 липня 2019 року за результатами перевірки Державної міграційної служби України законності процедури оформлення вищевказаних паспортних документів усі зазначені паспорти громадянин України визнано недійсними та такими, що підлягають вилученню та знищенню.

Відтак Некрасов Дмитро Григорович, маючи кримінальне минуле, змінив своє справжнє прізвище з метою уникнення кримінальної відповідальності та створення позитивного іміджу на території України, як чесної та добропорядної людини.

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Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває. Іван Баканов і Арсен Аваков закликають ЦВК на підставі наданої інформації терміново прийняти відповідне рішення, передбачене чинним законодавством України.