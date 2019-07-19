Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.07.19 20:44

Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій у п'ятницю, 19 липня, підписав законопроєкт №6449 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього і особи, яка не досягла статевої зрілості.

Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація опублікована на сайті ВР.

На сайті парламенту зазначається, що документ повернутий з підписом голови Ради.

Тепер документ передається на підпис президента Володимира Зеленського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепи підтримали створення реєстру педофілів та їхню хімічну кастрацію. ВIДЕО (оновлено)

Нагадаємо, 11 липня Рада підтримала створення реєстру педофілів і їхню примусову хімічну кастрацію (законопроєкт №6449). Також забороняється умовно-дострокове звільнення для педофілів і збільшується тюремний термін за зґвалтування дитини до 20 років.

Крім того, Рада має намір ввести реєстр педофілів з доступом для правоохоронців і співробітників навчальних закладів, а також їхню добровільну хімічну кастрацію (законопроект №6607). Право на отримання інформації про факт перебування конкретної особи в реєстрі мають також керівники дошкільних навчальних закладів, середніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я або іншої установи, яка зобов'язана здійснювати нагляд за малолітніми особами або надавати їм послуги медичного, навчального та соціального характеру.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100