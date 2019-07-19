На Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії "Слуга народу", - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Дослідчою перевіркою поліцейські встановили, що цей кандидат у депутати Верховної Ради поширює інформацію, яка не відповідає дійсності, вводячи в оману виборців. Оскільки не має ніякого стосунку до політичної партії "Слуга народу".
Зараз поліцейські проводять заходи щодо фіксації правопорушення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст.157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права). Всі обставини будуть з'ясовані в ході слідства.
Поліція закликає громадян бути уважними під час голосування 21 липня для того, щоб реалізувати своє право на волевиявлення.