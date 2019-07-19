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19.07.19 21:18

На Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії "Слуга народу", - Нацполіція. ФОТО

У Вінницькій області під час проведення агітаційної кампанії кандидат у народні депутати Світлана Лутковська видає себе за кандидата від політичної сили "Слуга народу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії Слуга народу, - Нацполіція 01

Дослідчою перевіркою поліцейські встановили, що цей кандидат у депутати Верховної Ради поширює інформацію, яка не відповідає дійсності, вводячи в оману виборців. Оскільки не має ніякого стосунку до політичної партії "Слуга народу".

На Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії Слуга народу, - Нацполіція 02

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На Вінниччині кандидат у нардепи Лутковська незаконно використовує бренд партії Слуга народу, - Нацполіція 03

Зараз поліцейські проводять заходи щодо фіксації правопорушення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст.157 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права). Всі обставини будуть з'ясовані в ході слідства.

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Поліція закликає громадян бути уважними під час голосування 21 липня для того, щоб реалізувати своє право на волевиявлення.

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