Відремонтувати основні дороги за 3 роки нереально, експерти помилилися в розрахунках, - Омелян розкритикував план Зеленського

Омелян стверджує, що експерти Зеленського помилилися з вартістю ремонту доріг. Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, де пан Президент беруть свою аналітику, але за повідомленням сайту Президента необхідно 150 млрд грн для ремонту 24 тис. км основних автомагістралей державного значення. Беремо калькулятор, ділимо цю цифру на кілометраж.

Виходить 6 250 000 грн за капітальний ремонт 1 км доріг першої і другої категорій!!!", - написав Омелян.

Міністр інфраструктури стверджує, що насправді ремонт доріг коштує утричі дорожче.

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"А тепер запитаємося в українських автодорожніх компаній, навіть не в набагато дорожчих з ЄС: Ви готові робити капремонт утричі дешевше, собі в збиток? Ми Вам дамо Указ, роздасте його копії своїм співробітникам: зарплата буде раз на три місяці, матеріали видавати державі безкоштовно!" - запропонував Омелян.

"І ні, це неможливо зробити за три роки!

А відповідати за три роки Вам, пане Президенте! Якщо у Вас будуть ці три роки", - додав міністр інфраструктури.

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Омелян порадив Зеленському виконувати державну стратегію з розвитку автодоріг України на 2018-2022 роки.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав Указ про поліпшення якості доріг.