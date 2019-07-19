Перед зустріччю Вакарчука з виборцями під Радою затримали дезертира із ЗСУ з гранатою в сумці, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в столичній поліції.

"Поліція Києва перейшла на посилений режим несення служби напередодні дня голосування на виборах. У будівлі парламенту, де ввечері має відбутися зустріч Вакарчука (лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук) з виборцями, поліцейські затримали 22-річного жителя Полтавської області, який перебуває в розшуку за дезертирство", - розповів співрозмовник агентства.

Слідчо-оперативна група проводить із затриманим слідчі дії, встановлюючи, де він взяв боєприпас і з якою метою приніс його під будівлю Верховної Ради.

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