На акції "Опоблоку" в Харкові запускали феєрверки, заборонені в місті ще з 2014 року

Про це розповіла на брифінгу начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Олена Баранник, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Із заявою про використання феєрверку напередодні ввечері під час масової агітаційної акції на площі Свободи в поліцію ніхто не звертався", - зазначила Баранник.

За її словами, організатори подали заяву до Харківської міськради про проведення акції, де були зазначені всі заходи на площі. "Однак міськрада не зверталася до суду, щоб заборонити проведення акції з феєрверком".

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"Міськрада не вважала порушенням використання феєрверків, а ухвалене раніше рішення про заборону використання піротехніки у Харкові назвала рекомендаційним", - пояснила Баранник.

За словами координатора харківської ОПОРИ Микола Зінченко, напередодні ввечері допізна на площі Свободи тривав концерт зірок української естради під патронатом Харківського міського голови Геннадія Кернеса і за підтримки партії "Опозиційний блок": "Концерт зібрав до десяти тисяч глядачів. Запрошені артисти, включаючи Ірину Білик, зі сцени відкрито закликали громадян підтримати на виборах висуванців "Опоблоку".

Концерт завершився близько 23:00 масштабним феєрверком, вогні якого було видно у всіх районах міста.

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Як повідомлялося, у березні 2014 року Харківська міськрада заборонила салюти і феєрверки у Харкові на період проведення АТО.