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19.07.19 22:20

Білецький виклав нові факти про розкрадання в оборонній сфері

Представник об'єднаних націоналістів ВО "Свобода" Андрій Білецький повідомив про ще один злочин у військовій сфері в період президентства Петра Порошенка. Йдеться про збут нових танкових двигунів, які протягом тривалого часу незаконно списувалися зі структур "Укроборонпрому". Цю інформацію Андрій Білецький вже передав на розгляд Державного бюро розслідувань.

Білецький виклав нові факти про розкрадання в оборонній сфері

Про це він розповів у своєму блозі для інтернет-видання "Українська правда".

"Нещодавно мною до Державного бюро розслідувань було подано повідомлення про ще один злочин часів Порошенка у військовій галузі. Йдеться про збут нових танкових двигунів, які протягом тривалого часу незаконно списувалися нечистими на руку персонажами зі структур "Укроборонпрому". Понад 70 вкрадених в армії двигунів заховані на приватному складі одного з міст на сході України та готуються до перепродажу. На тому ж приватному складі, окрім вказаних вже двигунів, зберігаються інші танкові запчастини та нові газотурбінні двигуни. Все це було списано", - повідомив представник об'єднаних націоналістів, ВО "Свобода".

Андрій Білецький зазначив, що загальна вартість незаконно списаних запчастин досягає 1,6 млн доларів (близько 41,4 млн гривень). Політик також нагадав, як свого часу в результаті такої оборудки з ладу були виведені 35 дієздатних танків.

"У 17 танкову бригаду ЗСУ постачали зношені двигуни до танків Т-64, які по всім документам проходили, як нові. Результатом такого шахрайства стало виведення з ладу 35 (!!!) танків. Після проведення спеціальної комісії виявилося, що двигуни вийшли з ладу через порушення умов зберігання та правил розконсервації. Іншими словами, черговий "свинарчук" тоді заробив чергові мільйони і залишився непокараним", - написав Андрій Білецький.

Нагадаємо, що Андрій Білецький є колишнім командиром добровольчого полку "Азов" і зараз балотується в парламент за списком ВО "Свобода" - 21-й номер у виборчому бюлетені.

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