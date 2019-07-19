За мого президентства ніхто з колаборантів чи представників "п'ятої колони" не балотувався на жодних виборах, - Порошенко

Про це п’ятий президент України, лідер партії Петро Порошенко заявив під час телемарафону "Україна: російський реванш чи європейське майбутнє", передає Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу політсили.

"За президента Порошенка була проведена президентська кампанія, парламентська кампанія і кампанія до місцевих органів влади – дуже впливових, в зв’язку з процесом децентралізації. Ніхто з них не наважувався балотуватися. Лише після спливу повноважень Порошенка вони підняли голову. Ми сьогодні можемо твердо наголосити, що ні з Опоплатформою, ні з Опоблоком ми в одній коаліції не будемо. А де ми будемо – визначить коаліційна угода і чіткі взаємні зобов’язання", – наголосив Петро Порошенко.

Головна мета прибічників Кремля – просувати інтереси країни-агресора всередині України. Однак попередній досвід доводить – будь-яка співпраця з Росією використовується Кремлем як інструмент тиску та шантажу.

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"Зміни, які сьогодні намагається протиснути Опозиційна платформа чи Опозиційний блок – це не українські інтереси, це інтерес Росії. Про що вони їздять домовлятися в Москву? Вони їздять домовлятися про газ – найбільш корумпований товар. Я пишаюся тим, що за моєю директивою була припинена купівля газу в 2015 році і Україна перейшла на європейський ринок газу. Щороку у жовтні-листопаді Росія говорила про Україну, нібито Україна краде газ.

Щороку у грудні Росія погрожувала перекрити газ. Росія до 2014 року перекривала поставки, починаючи від українських труб – закінчуючи українським металом, починаючи від українського цукру – закінчуючи українським спиртом, молочними продуктами, сиром та іншими товарами. Що це було? Це було ембарго. Це були інструменти економічного тиску на суверенну незалежну державу. Як зараз відбувається з ринком Європейського Союзу? Двері відкриті. З 25% ми досягли сьогодні 43% і точно буде 50%, і ніхто Україну там чіпати не буде! Це – наш національний інтерес", – наголосив Петро Порошенко.

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