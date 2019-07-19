Четверо громадян Туреччини купили в Україні підроблені паспорти і намагалися вилетіти до Європи

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"16-річний хлопець та троє чоловіків 32-х і 42-х років прибули в Україну з Туреччини різними авіарейсами два дні тому. Іноземці встановленим порядком були пропущені на територію України. Сьогодні усі четверо прибули в аеропорт "Бориспіль" та планували вилетіти з України – одні до Швейцарії, інші до Бельгії", - сказано в повідомленні.

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Але під час контролю документів прикордонники виявили, що паспорти, які громадяни Туреччини пред'явили для перевірки, - підроблені.

"Під час бесіди іноземці повідомили, що кожний, щоб безперешкодно потрапити до країн Європи, начебто, у Києві заплатив по дві тисячі євро за виготовлення підроблених документів", - додали в Держприкордонслужбі.

Фальшиві паспорти вилучили, іноземців оштрафували за спробу незаконного перетину кордону і відправили назад до Туреччини. В'їзд в Україну їм заборонений на найближчі 3 роки.