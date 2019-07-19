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19.07.19 22:50

У Чернігові 16 жителів Дніпропетровщини ночами поширювали фейки про одного з кандидатів у нардепи, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні вночі чернігівська поліція виявила групу осіб, яка на території виборчого округу №206 поширювала "чорний піар" проти одного з кандидатів у народні депутати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Чернігові 16 жителів Дніпропетровщини ночами поширювали фейки про одного з кандидатів у нардепи, - Нацполіція 01

Як встановили поліцейські, щонайменше 16 молодиків, яким немає й 20 років, приїхали на Чернігівщину з Дніпропетровщини підзаробити на виборах. Серед гастролерів троє неповнолітніх. Один з приїжджих хлопців має умовний строк за 7 кримінальних правопорушень.

Хлопців найняла команда одного з кандидатів у депутати по одномандатному виборчого округу №206, щоб розповсюдити "чорний піар" проти іншого кандидата у депутати.

У Чернігові 16 жителів Дніпропетровщини ночами поширювали фейки про одного з кандидатів у нардепи, - Нацполіція 02

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У Чернігові 16 жителів Дніпропетровщини ночами поширювали фейки про одного з кандидатів у нардепи, - Нацполіція 03

Хлопці розділилися на групи та щоночі розповсюджували газети і листівки. Одна з груп поширювала друковані матеріали, де справжнього кандидата від політичної партії противника називали "фейком" і закликали не голосувати за нього. Інша група молодиків розносила газети. Там писали, справжнім висуванцем тієї ж партії є зовсім інша людина. Насправді ж вона не має жодного відношення до партії.

У Чернігові 16 жителів Дніпропетровщини ночами поширювали фейки про одного з кандидатів у нардепи, - Нацполіція 04

Друковану продукцію молодики клеїли у заборонених місцях, тож на них було складено адміністративні протоколи за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення - порушення правил у сфері благоустрою. Такі дії тягнуть за собою накладання штрафів.

Вдень у поліцію Чернігова надійшла заява від кандидата в депутати, проти якого поширювався вищезгаданий "чорний піар".

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