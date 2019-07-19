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19.07.19 23:03

Українські воїни Олександр Бардалим і Роман Джерелейко загинули 19 липня в зоні проведення ООС. ФОТО

19 липня в зоні проведення ООС на Донбасі загинули воїни 24-ї ОМБр Олександр Бардалим і Роман Джерелейко.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук  повідомив журналіст Михайло Ухман, інформує Цензор.НЕТ.

"Не стало ще двох українських воїнів. Вони були вбиті сьогодні московськими окупантами. Хлопці загинули, захищаючи українську землю", - написав Ухман.

Українські воїни Олександр Бардалим і Роман Джерелейко загинули 19 липня в зоні проведення ООС 01

"Олександр Бардалим, Саша, друг Бармалей, так називали його друзі, побратими. Він був душею компанії і реальним бійцем, який крок за кроком йшов до мети. Визволення України від окупантів. Він загинув - рятуючи друга!

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Українські воїни Олександр Бардалим і Роман Джерелейко загинули 19 липня в зоні проведення ООС 02

Джерелейко Роман, ще один воїн і захисник України. Його немає більше з нами. Він теж загинув від рук кремлівських покидьків ", - йдеться в повідомленні.

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Українські воїни Олександр Бардалим і Роман Джерелейко загинули 19 липня в зоні проведення ООС 03

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